Ritrova il suo cane dopo 8 anni, la bella storia di Capodanno – FOTO

Allo scoccare del nuovo anno, una donna ritrova il suo cane in seguito ad una lunga assenza. L’animaletto sparì da casa di colpo.

Una donna ritrova il suo cane 8 anni dopo averlo smarrito. Magdalena Klubczuk perse la sua piccola Roxy, un esemplare di Shih Tzu di 3 anni, nell’ormai non più vicinissimo 2013. Lei temeva che l’animaletto fosse stato investito, non avendolo più visto nel giardino di casa. Ma per questa 35enne il passaggio al 2021 ha portato una attesa e graditissima novità in questo senso.

Ai tempi Magdalena spese due settimane facendo il giro dei veterinari della sua città – Buckley, in Galles, n.d.r.) cercando invano la sua piccola Roxy. Alle ore 23:00 di Capodanno ecco però avvenire l’incredibile, con la sorpresissima Magda che ritrova il suo cane dal nulla. Adesso Roxy ha 10 anni e reca con sé i segni evidenti della vecchiaia. Questa, per un cane, è una età ormai avanzata. Una rapida visita veterinaria ha portato all’emergere del microchip, accessorio obbligatorio per tutti gli animali domestici, che ha fatto da prova riguardo all’identità di quel tenero quattrozampe. E Magdalena ha ricevuto la notizia che quel cagnolino fosse Roxy per telefono. Non riusciva a crederci e neppure riusciva a parlare. Lei e la sua famiglia pensavano che l’animaletto fosse morto.

Ritrova il suo cane dopo 8 anni: “Purtroppo però è malato”

Alla stampa locale la donna ha descritto nei dettagli il giorno in cui il suo cane sparì. “Ero al lavoro, a casa c’erano mio figlio e mio fratello e la porta era aperta per fare si che Roxy andasse in giardino. Quando tornai e vidi che non c’era capii subito cosa fosse successo”. Roxy aveva ancora il suo collare con su i dettagli anagrafici e dei segni di danneggiamento. Una prova evidente del fatto che qualcuno l’abbia rubata. Purtroppo si è ammalata per un tumore mammario, e Magdalena in casa ha anche uno Staffordshire Bull Terrier di 6 anni.

Cosa che per Roxy potrebbe essere pericolosa, quindi adesso il ritrovato animaletto pernotta provvisoriamente da un amico. Per finire, la donna descrive il momento in cui ha potuto rivedere la sua cagnetta come un qualcosa di molto emozionante. “Ho sentito che anche lei mi ha riconosciuta con sorpresa. Ha un bell’aspetto ma è molto magra ed ancora non sappiamo quanto grave sia il tumore”.