Guillermo Mariotto, il cuore spezzato: “Non vedo mamma da anni”

Da Guillermo Mariotto giunge una triste rivelazione che riguarda il suo rapporto con la madre. I due non si incontrano da molto tempo ormai.

Il settimanale ‘Nuovo’ ha intervistato Guillermo Mariotto, ed il giudice di ‘Ballando con le Stelle‘ fa commuovere quando parla di ciò che è successo con sua madre. Tra i due c’è una lunga distanza, dovuta dal fatto che lei vive in Sud America. “Fa il medico di professione e risiede in Venezuela. Non ci vediamo da due anni ormai, come vorrei riabbracciarla”. Ma per fortuna esiste la possibilità di potersi parlare anche da lontano, tramite videochiamata.

Ed infatti Guillermo Mariotto non nasconde di sentire l’adorata madre più di una volta a settimana. Di recente si era parlato di una discussione intercorsa tra lui e Milly Carlucci, dovuta al fatto che lui non farà parte del corpo dei giurati de ‘Il Cantante Mascherato’. Il format andrà in onda tra una settimana, con la prima serata prevista per venerdì 29 gennaio 2021.

Guillermo Mariotto, il proposito per un futuro: “Un programma tv per i bambini”

Lui però smentisce tutto quanto e parla di una scelta avvenuta “di comune accordo, perché ‘Ballando con le Stelle’ è una esperienza ancora recente e non mi piace la sovraesposizione in televisione. Mi sono concesso una pausa”.

Ma Mariotto in tv ha intenzione di tornarci, per coronare un sogno e realizzare un bel progetto. Lui infatti ammette di volere condurre un programma tutto suo, rivolto ai bambini. Chissà che la Rai non ci pensi.