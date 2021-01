Francesca Cipriani, chi è l’ex Giovanni Cottone: età, foto, vita privata

By

Una storia complessa, quella tra Francesca Cipriani e Giovanni Cottone: ne avevamo già sentito parlare durante l’Isola dei Famosi.

“Lui ha iniziato a corteggiarmi a giugno. Io ero abbastanza contenta, perché era un uomo di altri tempi che mi corteggiava a differenza di uomini che ho avuto in passato e che non sapevano nemmeno cosa fosse il corteggiamento. Andava tutto bene. Siamo stati anche a Venezia questa estate” così dice Francesca Cipriani, descrivendo il suo incontro con Giovanni Cottone da Barbara D’Urso nel 2018. La relazione tra i due ha fatto scalpore quando si è scoperto che per conquistarlo la showgirl ha dovuto scontrarsi con Valeria Marini (che, prima di lei, è stata sposata con l’uomo).

Giovanni Cottone è nato a Palermo il 12 luglio 1957. Molto abile negli affari, ha iniziato vendendo elettrodomestici per poi diventare uno dei primi imprenditori italiani a sbarcare nel mercato cinese.

La vita segreta di Giovanni Cottone

Prima lo scandalo del matrimonio tra lui e Valeria Marini: a quanto pare Cottone, quando è convolato a nozze con la bella attrice, era stato già religiosamente sposato con un’altra donna. Le nozze in chiesa con la Marini non avevano alcuna validità, e la donna ha spesso dichiarato di essere rimasta profondamente delusa dalla scoperta. “La mia è stata una vicenda molto dolorosa, perché io sono profondamente cattolica” dirà Valeria Marini in un’intervista. A quanto pare la donna aveva già capito che non c’era sincerità da parte del marito e voleva annullare tutto il giorno prima delle nozze.

Dopo la relazione con Francesca Cipriani, l’imprenditore viene arrestato per per truffa aggravata e reati tributari e bancari (in relazione crac della Maxwork spa, un’agenzia fallita nel 2018).

Anche in questo caso Giovanni Cottone si lascia alle spalle un cuore spezzato. Sempre nel salotto di Barbara D’Urso, sull’orlo delle lacrime, la fidanzata parlerà così di lui: “ero all’oscuro di tutto. Sono stravolta. Non lo sento da sabato. Aveva il telefono staccato. Non l’ho cercato a casa perché sapevo che era fuori Milano”.

Una storia piuttosto tumultuosa, quindi. Giovanni Cottone ora preferisce una vita privata, lontana dai riflettori (e dalle showgirl).