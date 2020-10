Francesca Cipriani, in lacrime: “Ho sofferto tanto”. Intervistata da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, la showgirl ha raccontato il grande dolore sofferto in passato. E subito la commozione si è diffusa in studio.



La ex concorrente dell’Isola dei Famosi si è raccontata a cuore aperto questo pomeriggio nel salotto televisivo condotto da Barbara D’Urso. La Cipriani ha ricordato i momenti difficili della propria adolescenza, commuovendo tutti coloro che la stavano ascoltando.

Francesca Cipriani, in lacrime intervistata da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5: “Ho sofferto tanto”

Ha deciso di mettesi a nudo la Cipriani, e ha deciso di farlo durante la puntata di questo pomeriggio del programma condotto da Barbara D’Urso, Pomeriggio 5. La showgirl ha infatti voluto raccontare un momento molto duro e delicato della propria vita, ovvero quello vissuto durante la propria adolescenza.

Francesca ha ricordato che in quel difficile periodo, iniziato all’età di 12 anni, fu vittima di bullismo. La Cipriani ha dichiarato che, in quel momento della sua vita, aveva qualche Kg in più e questo faceva sì che venisse ripetutamente presa di mira dai compagni per il proprio aspetto fisico. “Ero il capro espiatorio della mia classe, di tutti i ragazzini”, ha ricordato Francesca, “quindi ho passato un’adolescenza bruttissima”. “È passato tempo”, ha affermato ancora la Cipriani ricordando quegli spiacevoli momenti, “ma il dolore ancora non è passato. Certi dolori te li porti dietro per sempre”.

Commossa per i racconti della bella Francesca si è dimostrata anche Barbara D’Urso, che ha tentato di consolare la propria ospite, affermando: “Però adesso ti stai rifacendo?“, ma la Cipriani ha sottolineato come tali cicatrici restino sempre dentro di noi, anche dopo molti anni.