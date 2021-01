Che Dio ci aiuti, chi è la piccola Penelope: tutto sull’attrice Olimpia Noviello

Olimpia Noviello è la giovane attrice che interpreta la piccola Penelope nella serie Che Dio ci aiuti 6. Scopriamo meglio chi è.

Tra le new entries della serie “Che Dio ci aiuti“, arrivata alla sua sesta stagione, c’è anche la giovane attrice Olimpia Noviello, che interpreterà il ruolo della piccola Penelope, chiamata da tutti Penny.

Olimpia Noviello ha 10 anni, è nata a Roma ma le sue origini sono campane, precisamente baianesi: suo padre, Giorgio Noviello, è un ex calciatore del Baiano. Il ruolo interpretato dalla ragazzina in “Che Dio ci aiuti 6” è quello di Penelope, una bambina di 8 anni che ha perso entrambi i genitori in un incidente e da allora non ha più detto una parola. Anche la ragazzina era rimasta estremamente ferita nel terribile incidente, ma vive ancora grazie a un cuore prezioso, specialmente per Azzurra, perché donato da suo figlio Davide, morto in un incidente con Guido, interpretato da Lino Guanciale.

LEGGI ANCHE -> Stasera in tv – Che Dio ci aiuti 6: cast e anticipazioni di oggi, 21 gennaio

LEGGI ANCHE -> Erasmo Genzini, chi è: età, carriera e curiosità sull’attore di Che Dio ci aiuti

Olimpia Noviello, chi è la piccola Penelope in Che Dio ci aiuti 6

La voce di Penny, la giovane Olimpia Noviello, sarà udita soltanto quando parla con il suo Angelo Custode, per il resto la bambina è muta. Prima di tornare a parlare e ad essere una ragazzina spensierata e felice dovrà fare un lungo percorso.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Quando i suoi genitori sono morti in un incidente d’aiuto e lei si è svegliata in ospedale, da sola, ha deciso di smettere di parlare. Sarà Azzurra a portare Penny nella casa-famiglia vicino al convento, in attesa che venga trovata una famiglia pronta ad ospitarla. Sarà suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, a scoprire quanto sia speciale per Azzurra la bambina, della quale inizierà a prendersi cura.