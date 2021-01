Stasera in tv – Che Dio ci aiuti 6: cast e anticipazioni di oggi, 21 gennaio

Che Dio ci aiuti, trama degli episodi di stasera

Fra le novità che riguardano la serie c’è innanzitutto il cambio di location. La grande famiglia allargata di Che Dio ci aiuti se trasferisce in un convento ad Assisi, città natale di suor Angela. Dettaglio noto e molto discusso sui social è inoltre il noviziato di Azzurra. È tornata sul piccolo schermo anche una vecchia conoscenza della serie, Diana Del Bufalo, nei panni di Monica.

Trama degli episodi di questa sera

Per il terzo appuntamento con Che Dio ci aiuti 6 verranno trasmessi due nuovi episodi, il numero 7 e 8.

Monica viene sospesa dall’ospedale con l’accusa di aver causato la morte di un suo paziente. Saranno Suor Angela e Nico a cercare di capire cosa sia realmente accaduto nel tentativo di scagionare Monica dall’accusa di omicidio.

Nel frattempo, Penelope coinvolge Erasmo e Ginevra in un piano che si rivela sempre più difficile da portare avanti. Durante una gita organizzata dal convento, Erasmo e Ginevra, inoltre, si ritrovano a essere sempre più vicini. Nico si renderà conto del feeling fra i due ragazzi, ma non potrà far altro che sperare di sbagliarsi. Monica cercherà di mostrare, agli altri e soprattutto a se stessa di essere pronta a diventare madre mentre Azzurra si impegnerà ad aiutare la piccola Penny a superare i suoi problemi con lo studio.