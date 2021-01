Stasera in tv | Chi l’ha visto: tutte le anticipazioni

Stasera in tv Chi l’ha visto racconterà gli sviluppi del caso di Peter e Laura, marito e moglie scomparsi.

Stasera 20 gennaio andrà in onda un appuntamento con il programma “Chi l’ha visto?” condotto da Federica Sciarelli su Rai3 in prima serata.

L’appuntamento del programma “Chi l’ha visto?“, in onda questa sera mercoledì 20 gennaio in prima serata, torna a seguire il caso di Bolzano per aggiornaci sulle novità riguardanti la vicenda di Peter Neumair e Laura Perselli, la coppia di marito e moglie scomparsi nel nulla il 4 gennaio. Per il momento il figlio della coppia, Benno Neumair, è indagato per duplice omicidio e occultamento di cadavere. E’ stato proprio lui, insieme alla zia, a denunciare la scomparsa dei genitori due settimane fa, sostenendo di averli visti per l’ultima volta la sera di lunedì 4 gennaio prima di recarsi dalla fidanzata.

LEGGI ANCHE -> Chi l’ha visto lancia l’allarme: “Attenzione a SMS come questo”

LEGGI ANCHE -> Federica Sciarelli, imbarazzo in diretta tv: la foto oscena vista da tutti

Chi l’ha visto?, immagini in anteprima

Inoltre, nella puntata di “Chi l’ha visto?“, verranno mostrate in anteprima le immagini registrate da una telecamera di sorveglianza nella notte in cui Giulia Di Sabatino è stata trovata mostra sull’asfalto di un’autostrada. Accadeva il primo settembre 2015 a Tortoleto, in Abruzzo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Durante la puntata, come di consueto, ci sarà l’opportunità di fare appelli, richieste di aiuto e segnalazioni per le persone in difficoltà. L’appuntamento di “Chi l’ha visto?” inizierà come di consueto dalle 21:20.