Federica Sciarelli, imbarazzo in diretta tv: la foto oscena vista da tutti

Può capitare che anche in una trasmissione come ‘Chi l’ha visto’ che tratta tematiche molto delicate possano essere compiuti degli scivoloni imbarazzanti come quello che coinvolto tempo fa un servizio lanciato da Federica Sciarelli.

Il programma va in onda da ben 29 anni, ma probabilmente mai si è assistito all’incredibile e per certi versi esilarante episodio avvenuto in diretta nell’ultima puntata. Una cosa che ha sconvolto anche l’imperturbabile Federica Sciarelli, da diverse edizioni alle redini del programma e con la quale i telespettatori ormai identificano lo stesso.

LEGGI ANCHE –> Chi l’ha Visto, disturbatore telefonico fa arrabbiare la Sciarelli – VIDEO

LEGGI ANCHE –> Stasera in tv, Chi l’ha visto?: le anticipazioni del 7 ottobre

Si stava parlando della scomparsa di Salvatore D’Apolito, un uomo scappato su una Vespa dopo aver scaricato sei colpi di pistola contro la sua ex moglie, Flora Agazzi. In una foto mostrata per renderne pubblico il volto, viene fatto vedere anche…qualcos’altro. D’Apolito appare con le natiche scoperte assieme ad un’altra persona in una posa estremamente scherzosa, tanto per usare un eufemismo.

LEGGI ANCHE –> Giulia Di Sabatino, le rivelazioni della madre a ‘Chi l’ha visto?’

‘Chi l’ha visto’, che imbarazzo in diretta per la Sciarelli

L’immagine ha chiaramente imbarazzato la Sciarelli, tanto più che si stava parlando di un caso di cronaca nera assai serio. Ma l’incidente è stato capace di porre in secondo piano la vicenda, e sui social network non si parla altro di quanto successo a ‘Chi l’ha visto’, con tutta la, a questo punto comprensibile, ironia che il tutto ha comportato. Intanto però D’Apolito, 50 anni, è latitante mentre la moglie resta ricoverata in gravi condizioni. Il fatto è accaduto a Negrone di Scanzorosciate, in provincia di Bergamo. L’uomo lavorava come piastrellista ma risulta strano che tra le fotografie pervenute in redazione sia stata scelta anche questa. Che appare decisamente poco adatta ad una trasmissione di approfondimenti di cronaca.