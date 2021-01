Sassuolo, i giocatori in prestito: dove giocano e rendimento

Il Sassuolo è diventata una realtà consolidata negli ultimi anni grazie al lavoro certosino della coppia Carnevali-De Zerbi

Il Sassuolo ora può competere con le big d’Italia. Dopo tanti anni di rivoluzione, la strada è stata trovata grazie all’arrivo di Roberto De Zerbi sulla panchina degli emiliani. I neroverdi hanno trovato affidabilità lavorando in sintonia con il dg Giovanni Carnevali valorizzando anche i giovani della Primavera del Sassuolo. Il profilo più interessanti è quello del giovane attaccante in prestito al Genoa, Gianluca Scamacca, autore di gol importanti in questo avvio in Serie A. Titolare della Nazionale Under 21, classe 1999, è stato ancora accostato alla Juventus nelle ultime ore come vice Morata. In Serie B si sta mettendo in luce il giovane centrocampista Davide Frattesi, ora al Monza, che punta alla promozione in massima serie.

Di proprietà del Sassuolo ci sono alcuni giovani interessanti anche in cadetteria, come Marco Sala ed Enrico Brignola, entrambi alla SPAL. Alla Cremonese, invece, giocano Marco Pinato e Luca Ravanelli. In Serie C, infine, troviamo il portiere Satalino al Monopoli e Ghion mediano del Carpi.