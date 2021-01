Napoli, i giocatori in prestito: dove giocano e rendimento

Il Napoli ha iniziato negli ultimi anche un processo di valorizzazione dei giovani partenopei, ora in giro tra B e C: ecco chi sono

Il Napoli ha sfiorato anche lo Scudetto negli anni scorsi sotto la gestione Sarri iniziando a pensare anche al settore giovanile con notevoli margini di miglioramenti. Dalla Primavera azzurra sono usciti diversi giocatori interessanti, ora in prestito in Serie B, tra cui Luca Palmiero, faro del centrocampo del Chievo Verona o Gianluca Gaetano, che sta faticando alla Cremonese. Gennaro Tutino è partito a titolo temporaneo con diritto di riscatto a favore della Salernitana sulla base di 5 milioni di euro. L’attaccante napoletano continua ad essere protagonista con gol ed assist in cadetteria dopo l’esperienza in massima seria all’Hellas Verona.

Napoli, i giocatori in prestito: tanti giovani in Serie C

In giro in prestito in Serie C ci sono Alessandro Zanoli, Lorenzo Sgarbi e Alberto Senese al Legnago, mentre Mario Prezioso è protagonista con la maglia del Modena che punta alla promozione diretta in B. Alla Pro Vercelli, infine, ci sono Alessio Zerbin e Francesco Mezzoni.