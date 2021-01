Atalanta, i giocatori in prestito: dove giocano e rendimento

L’Atalanta ha dimostrato di saper lavorare alla grande con giovani interessanti prodotti del settore giovanile: chi in prestito?

Sono stagioni davvero da urlo per l’Atalanta, che ha saputo trovare la quadratura del cerchio grazie al lavoro certosino di Gian Piero Gasperini. Negli ultimi anni sono arrivate tante cessioni importanti da parte del club bergamasco, ma ci sono ancora tanti giocatori in giro in prestito. Al Verona si è trasferito a titolo temporaneo il giovane attaccante gambiano, Ebrima Colley, classe 2000: in questa stagione ha messo a segno un gol in Coppa Italia. Giovane interessante anche allo Spezia con Roberto Piccoli, classe 2001, protagonista dell’ultimo pareggio contro il Torino: per lui anche due reti complessive tra campionato e Coppa Italia. In Serie A c’è anche Reca, volato in prestito al Crotone, che sta disputando un’ottima stagione nonostante una posizione di classifica non troppo esaltante.

Leggi anche –> Juventus, i giocatori in prestito: dove giocano e rendimento

Leggi anche –> Inter, i giocatori in prestito: dove giocano e rendimento

Atalanta, da Bettella a Vido: la situazione

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sono tantissimi i giovani interessanti in prestito in Serie B di proprietà dall’Atalanta: Davide Bettella, classe 2000, è diventato il centrale difensivo titolare del Monza targato Brocchi. Finora per lui nove presenze in Serie B condite da due gol. Da pochi giorni si è trasferito a titolo temporaneo anche il giovane portiere, Marco Carnesecchi, classe 2000, che ha difeso già la porta della Cremonese nella prima vittoria di Pecchia alla guida dei grigiorossi a Pescara. Protagonista in Serie B anche l’esterno offensivo, Luca Vido, che ha già collezionato 15 presenze con il Pisa condite da quattro reti e un assist vincente.