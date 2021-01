Oroscopo del giorno, giovedì 21 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend si avvicina sempre più. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di giovedì 21 Gennaio 2021.

Mancano oramai pochi giorni alla fine del mese di Gennaio, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa succederà durante la giornata di oggi. Che cosa avranno in serbo per noi gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È arrivato il momento di scommettere e lasciare tutto nelle mani del caso? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di giovedì 21 Gennaio 2021.

Giovedì 21 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi potreste avvertire una forte necessità di cambiamento. Assecondate i vostri bisogni e non abbiate paura di rischiare il tutto per tutto. Fidatevi del vostro istinto, non ve ne pentirete.

Toro. Un Luna molto positiva potrebbe portare nella vostra giornata qualche nuvola grigia. Cercate di non dare troppo peso al senso di malinconia e di soffermarvi soprattutto sui sentimenti positivi. Se saprete mantenere la calma, filerà tutto liscio come l’olio.

Gemelli. Durante le prossime ore fareste meglio ad avere un occhio di riguardo in più per le vostre uscite. Cercate di limitare gli acquisti superflui e di rimanere orientati verso la filosofia risparmio. Un po’ di nervosismo potrebbe rendervi di pessimo umore.

Cancro. La giornata si prospetta per voi decisamente produttiva. I tempi sono maturi per dedicarsi alla cura della casa e della propria persona, dunque approfittatene. Cercate di non strafare e di concedervi anche il tempo per un po’ di relax.

Leone. Durante la giornata di oggi fareste bene a fidarvi ciecamente del vostro istinto, mettendo in secondo piano le opinioni altrui. La vostra momentanea ricerca di armonia ed equilibrio giungerà presto al termine, è necessario pazientare ancora un po’.

Vergine. Luna e Marte saranno oggi completamente dalla vostra parte. Via libera dunque sia in amore che sul lavoro, una combo perfetta. Approfittatene per chiarire tutti i malintesi e per dedicare un po’ di tempo alle persone più speciali per voi.

Bilancia. Durante le prossime ore fareste bene a puntare i piedi ed esternare i vostri sentimenti. Non permettete che le vostre idee vengano oscurate, e combattete per i vostri principi e i vostri valori. Abbiate più fiducia in voi stessi e andrà tutto per il meglio.

Scorpione. Molto probabilmente state iniziando ad accusare il colpo della stanchezza. La routine comincia a starvi stretta ed avvertite un forte senso di oppressione. È necessario però stringere i denti ancora per un po’. Presto le vostre fatiche saranno ricompensate.

Sagittario. La giornata si prospetta per voi decisamente allegra e spensierata. In amore filerà tutto liscio come l’olio e finalmente potrete lasciarvi anche voi andare ad un po’ di sano romanticismo. Non ponetevi alcun limite e lasciatevi andare.

Capricorno. Durante la giornata di oggi fareste meglio a prestare attenzione all’ambito lavorativo. Probabilmente alcune tensioni appesantiranno l’aria e sarà tutto nelle vostre mani il compito di rimanere lontani dalle energie negative e mantenere il buonumore.

Aquario. La giornata sarà per voi piuttosto ingarbugliata e complessa. La pazienza sarà la chiave di tutto, ed è importante che riusciate a mantenere la calma, soprattutto di fronte ai conflitti ed alle discussioni. Cercate di non farvi travolgere dal malumore e dalla malinconia.

Pesci. Via libera per voi dal punto di vista sentimentale durante la giornata di oggi. È arrivato il momento perfetto per lasciarsi andare e risolvere una volta per tutte le questioni che recentemente hanno creato qualche attrito tra voi e le persone più care.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.