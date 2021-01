Oroscopo della settimana dal 18 al 24 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

La quarta settimana del nuovo anno è finalmente giunta. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo dal 18 al 24 Gennaio 2021.

Una nuova settimana è finalmente alle porte. Gennaio sta per giungere al termine e siamo tutti curiosi di scoprire che cosa avranno in serbo per noi il cielo e le stelle. Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo da lunedì 18 a domenica 24 Gennaio 2021.

Quarta settimana di Gennaio: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La settimana sarà per voi decisamente impegnativa. Martedì 19 il Sole sarà dalla vostra parte, mentre durante il fine settimana sarebbe meglio procedere con cautela, soprattutto per quel che riguarda l’amore. I tempi sono maturi invece per gli affari, dunque buttatevi senza alcun ripensamento e fidatevi del vostro istinto.

Toro. La settimana si prospetta per voi un po’ turbolenta. Questioni amorose vi daranno del filo da torcere. Lunedì sarà una giornata interessante, e la dedicherete maggiormente alle questioni finanziarie. Prestate attenzione inoltre al 22, potreste perdere la calma e pentirvi delle vostre azioni troppo impulsive.

Gemelli. I prossimi sette giorni saranno per voi carichi di armonia e serenità. È il periodo giusto per dedicare un po’ di tempo alla famiglia e agli amici, e per concedersi qualche strappo alla regola. Nuovi incontri sono all’orizzonte, dunque tenete gli occhi aperti. La giornata di mercoledì in particolare potrebbe fare al caso vostro.

Cancro. Durante l’ultimo periodo avete premuto un po’ troppo sull’acceleratore, ed è arrivato per voi il momento di riposare. I vostri sacrifici ed il vostro impegno sono stati abbondantemente ripagati, quindi approfittatene per dedicarvi a voi stessi ed al vostro relax! Via libera anche in amore, Venere sarà dalla vostra parte.

Leone. La settimana si prospetta decisamente movimentata per voi. Molto probabilmente non potrete dedicare molto tempo al riposo e sarà necessario rimboccarsi le maniche e dare il massimo. Sono in arrivo delle piacevoli soddisfazioni, dunque non gettate la spugna e stringete i denti, ne varrà la pena.

Vergine. Durante la prossima settimana qualche disguido in amore potrebbe levarvi un po’ di serenità e di sonno, ma non temete, verso il fine settimana riuscirete a sistemare tutto. Tenetevi alla larga dalle discussioni poco produttive e cercate di occupare il vostro tempo in maniera costruttiva. Non è ancora il momento per riposare.

Bilancia. La settimana si prospetta per voi decisamente interessante. Dedicherete i prossimi giorni ai sentimenti e soprattutto all’amore, dunque tenetevi pronti a levare il freno a mano e lasciarvi andare. Lunedì sarà una giornata di passione, mentre il 21 qualche vecchio amico potrebbe far ritorno nella vostra vita.

Scorpione. La prossima settimana potreste sentirvi un po’ insicuri. Il lavoro vi sta portando via molto tempo ed iniziate ad accusare il colpo della stanchezza. Tuttavia non è ancora il momento per riposare, tenete duro. Le vostre fatiche verranno presto ricompensate e le questioni tediose si risolveranno senza bisogno del vostro intervento.

Sagittario. La settimana sarà per voi all’insegna dell’amore e dei sentimenti. È arrivato il momento di lasciarsi andare e di non porsi più alcun limite. Nella giornata di lunedì sarà favorita la creatività, mentre il 19 il Sole sarà totalmente dalla vostra parte. Approfittatene per risolvere tutte le questioni più fastidiose, e non rimandate nulla ai prossimi 7 giorni.

Capricorno. Durante la prossima settimana tirerà aria di cambiamento. Una persona appartenente al vostro passato potrebbe far ritorno all’interno della vostra vita. Via libera sul lavoro e anche in amore, gli astri saranno tutti dalla vostra parte. La giornata di sabato sarà decisamente produttiva e proficua, cercate di sfruttarla al massimo.

Aquario. La settimana si prospetta per voi decisamente movimentata. Attenzione alla salute, sia fisica che mentale, non dimenticatevi di prendervene cura. È il periodo giusto per rimboccarsi le maniche e proseguire dritti verso il traguardo. Presto raccoglierete i frutti del vostro duro lavoro e del vostro impegno.

Pesci. La prossima settimana si prospetta per voi un po’ altalenante. Sarete divisi tra il desiderio di libertà ed i vostri doveri. Il weekend porterà con sé un po’ di nervosismo, mentre i primi giorni della settimana saranno favorevoli per gli affari e le scommesse. Cercate di mantenere un buon temperamento e di tenere alto l’umore.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.