Martina Colombari, la storia con Billy Costacurta: sposati dal 2004

Sono la coppia più bella tra quelle vip: Martina Colombari Costacurta, un binomio amoroso che va avanti felicemente sin dagli anni ’90.

La coppia Martina Colombari Costacurta è tra le più longeve che ci siano nel mondo dello spettacolo italiano. L’attrice, eletta Miss Italia nel 1991, fa coppia fissa con il difensore del Milan dal 1996. Quello fu l’anno del loro fidanzamento, e nel 2021 ecco cadere il loro 25° anno vissuto insieme.

I due si sono sposati il 16 giugno 2004 ed il loro intenso e profondo amore ha portato anche alla nascita del figlio Achille, venuto al mondo nel mese di ottobre dello stesso anno. La classe 1975 originaria di Riccione e l’ex calciatore di Tradate, Varese, 54 anni, da tempo ricevano grandi complimenti per la sincerità e la semplicità che li contraddistingue. Valori che lei ha più volte messo in risalto in alcune interviste passate, nelle quali ha parlato in particolare dell’essere un padre severo quando occorre, da parte di ‘Billy’.

Martina Colombari Costacurta, le crisi passate li hanno uniti ancora di più

La Colombari è ospite della puntata di mercoledì 20 gennaio 2021 di ‘Oggi è un altro giorno’, condotto da Serena Bortone su Rai 1. Inevitabile che si parli di un rapporto di coppia bellissimo, di un matrimonio che poggia le sue basi sul fidarsi ciecamente ed in modo reciproco l’uno dell’altra. Eppure anche la coppia Martina Colombari Costacurta di momenti di difficoltà ne ha vissuti.

Ma l’amore reciproco ha sempre portato le paure ed i problemi a finire relegati in secondo piano. Le crisi servono ad unire ancora di più, e loro ne sono la più lampante testimonianza. Sul suo profilo personale Instagram poi la romagnola è solita pubblicare spesso dei bei momenti che la ritraggono al fianco del marito.