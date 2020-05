Martina Colombari, chi è l’ex miss Italia: curiosità e vita privata

Carriera, curiosità e vita privata di Martina Colombari, chi è l’ex miss Italia e moglie dell’ex calciatore del Milan, Alessandro Costacurta.

Romagnola classe 1975, Martina Colombari – nata a Riccione – è sulla cresta dell’onda da quasi trent’anni. Era infatti il 1991, quando a sedici anni venne eletta Miss Italia. Appena qualche mese dopo, è tra le modelle dell’agenzia internazionale di modelle Riccardo Gay Model Management.

Lavora per Giorgio Armani, Gianni Versace, Blumarine, Roberto Cavalli, diventando una delle modelle più amate al mondo. Tra le miss più giovani mai elette, ha una relazione con il campione di sci, Alberto Tomba.

Quasi un milione di follower su Instagram, ha avuto un’esperienza di vent’anni nel mondo della moda a livello internazionale. Presente sulle copertine delle più importanti riviste di settore, è stata anche volto di molte trasmissioni televisive. In particolare, ha condotto programmi legati al calcio e alla musica, da Un disco per l’estate a Galagoal. Sempre giovanissima, ha debuttato come attrice nel film Abbronzatissimi, per la regia di Bruno Gaburro, a cui seguono altre pellicole di genere e produzioni internazionali.

Nel 2002 esordisce come attrice televisiva nella serie tv di Canale 5, Carabinieri, in cui è Gioia Capello. Quindi interpreta la nutrizionista Carlotta Wilson nella terza stagione di Un medico in famiglia. Diverse sono le sue apparizioni in molte fiction di successo Legata sentimentalmente ad Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, con il quale si è sposata il 16 giugno 2004, la coppia ha un figlio di nome Achille, nato nello stesso anno. Martina Colombari è impegnata anche nel sociale.