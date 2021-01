Madrid, forte esplosione in centro: paura per possibile strage – VIDEO

By

Momenti di paura a Madrid, forte esplosione in centro: il video con le prime immagini, apprensione per possibile strage.

Una forte esplosione, le cui cause al momento sono sconosciute, ha fatto tremare un edificio nel centro di Madrid oggi pomeriggio. La potente esplosione ha fatto saltare in aria i quattro piani superiori dell’edificio, situato in Calle de Toledo al civico 98. L’edificio è nei pressi di una chiesa e una scuola.

C’è anche una casa di cura nelle vicinanze, ma all’interno di questa, secondo quanto riportato finora, non ci sono feriti. Le squadre di emergenza stanno curando i feriti per strada. Sul posto sono giunte nove squadre di vigili del fuoco di Madrid e 11 unità di Samur. La polizia ha anche isolato e in questi minuti gli agenti sfrattano vicini e pedoni.

Esplosione a Madrid: paura in pieno centro, cosa sta accadendo

Un portavoce del gruppo Los Nogales, che gestisce la vicina casa di cura, ha riferito che “nessun residente o dipendente è stato ferito”. Il portavoce ha quindi aggiunto:”Stanno evacuando tutti i residenti nell’hotel dall’altra parte della strada”. Stando alle prime informazioni, sarebbero almeno tre le persone decedute nella forte esplosione avvenuta a Madrid oggi.

“Eravamo a 400 metri e ho sentito l’esplosione. Tutti i residenti sono stati evacuati, per quanto ne sappiamo non ci sono feriti”, dice Juan Miguel Estepa, un lavoratore della residenza di Los Nogales, facendo sempre riferimento alla casa di cura. Una donna che era appena scesa dall’autobus quando ha sentito l’esplosione, a soli 50 o 100 metri di distanza, ha spiegato di aver visto “un corpo steso a terra”. Non ha però saputo dire se fosse morto o solo ferito. Tra le testimonianze, quella di una insegnante, che ha spiegato di essere morta di paura.