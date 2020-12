Dramma Casalbordino: esplosione fabbrica, è strage

By

Un dramma si è consumato oggi pomeriggio a Casalbordino, provincia di Chieti: esplosione fabbrica, è strage.

Dramma della settimana di Natale: si è verificato poco fa in Abruzzo. Un’esplosione ha avuto infatti luogo in una fabbrica che produce esplosivi a Casalbordino, in provincia di Chieti. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto, ci sarebbero delle vittime. Stando ai quotidiani locali i morti sono almeno tre.

La deflagrazione si sarebbe verificata nel deposito delle polveri da sparo. Distrutto sarebbe andato anche il laboratorio in cui si confezionano i materiali esplosivi. Si temono nuove esplosioni. Non si conoscono ancora i dettagli di quanto avvenuto. Sono ancora poche e frammentarie le notizie rispetto al grave dramma che si è appena verificato.

Esplosione fabbrica Casalbordino: cosa è avvenuto

La notizia viene confermata attraverso Twitter dal sottosegretario al ministero dell’Interno, Carlo Sibilia: “Dai Vigili del fuoco, mi arriva la notizia di una esplosione a Casalbordino in un deposito di esplosivi. 3 vittime purtroppo a quanto si apprende a caldo. Ringrazio il comando di Chieti visitato in ottobre per il servizio che stanno svolgendo. Un sincero abbraccio alle famiglie delle vittime”.

Interpellato da un sito di cronaca locale, il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci, ha appena dichiarato: “Sono stato allertato dal prefetto. Mi sto recando ora sul posto”. Il traffico è bloccato sulla Statale 16, all’altezza della rotatoria di località Le Morge di Torino di Sangro, per chi viaggia in direzione sud, proprio per agevolare i soccorsi. Sempre dalle informazioni, la fabbrica sarebbe la Sabino Esplodenti.