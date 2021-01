Juventus Napoli Supercoppa Italiana: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Juventus e Napoli è valido per la Supercoppa Italiana: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Mercoledì sera di grande calcio tra due delle formazioni più titolate del nostro Paese: si affrontano infatti Juventus e Napoli. Il match mette in palio il primo ambitissimo trofeo della stagione, tra due squadre che ce la metteranno tutta, in attesa di scoprire cosa accadrà con il match “bloccato” in campionato.

Le due squadre vengono da approcci differenti: un punto di vantaggio in classifica per il Napoli in campionato. I partenopei nell’ultima giornata hanno asfaltato con un nettissimo sei a zero la Fiorentina, mentre i bianconeri hanno perso malamente il derby d’Italia contro l’Inter degli ex Conte e Vidal.

Precedenti di Juventus – Napoli e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio del Tricolore di Reggio Emilia tra Juventus e Napoli è un’esclusiva Rai e sarà quindi visibile per tutti su Raiuno a partire dalle 21.00, ma non solo. Infatti, chi non potrà seguire davanti al teleschermo la partita, ha la possibilità di vederla in diretta streaming su Raiplay, piattaforma web del servizio pubblico, sempre in chiaro. La telecronaca è affidata a Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con il contributo da bordocampo di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi.

Si tratta della quarta volta che le due squadre si affrontano in una finale di Supercoppa Italiana e il computo degli scontri diretti in questa competizione vede il Napoli in vantaggio con due vittorie a uno. Il primo precedente risale al 1990, quando il Napoli di Maradona aveva appena vinto il suo secondo scudetto e travolse cinque a uno i bianconeri. C’è poi la contestata vittoria a Pechino nel 2012 della Juventus per quattro a due, infine nel 2014 a Doha il Napoli si è imposto ai rigori.

Juventus e Napoli, le due squadre in campo: le formazioni

Pirlo e Gattuso stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni in campo:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Ronaldo.