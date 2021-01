Torino, ufficiale l’esonero di Giampaolo: al suo posto Davide Nicola

Il Torino ha ufficializzato l’incarico da allenatore di Davide Nicola, si conclude l’esperienza di Giampaolo sulla panchina granata.

Dopo il bel percorso con la Sampdoria, le quotazioni di Marco Giampaolo come allenatore erano salite al punto da convincere il Milan a puntare su di lui per il progetto di ricostruzione. L’esperienza sulla panchina rossonera è stata breve e priva di squilli, nei mesi a Milanello Giampaolo non ha trovato la formula per fare esprimere al Milan quel gioco tanto apprezzato a Genova. In quella occasione il tecnico cambiò formazione ad ogni incontro.

Memore di quell’esperienza, quest’anno Giampaolo ha cercato di adattarsi alla rosa che aveva a disposizione al Torino, tuttavia non è mai riuscito ad ottenere risultati di spessore. I granata sono la squadra che ha perso più partite dopo aver raggiunto il vantaggio, segno di una debolezza difensiva, ma soprattutto caratteriale. Il gioco a tratti si è visto, ma questo non è bastato a garantirgli la permanenza sulla panchina.

Il Torino scegli Davide Nicola per sostituire Giampaolo

Dopo il brutto pareggio di sabato contro uno Spezia in 10 uomini, il presidente del Torino ha confermato Giampaolo, ma dalle ore successive si è capito che quella conferma non ci sarebbe stata. Già ieri si sapeva che l’allenatore sarebbe stato esonerato e che al suo posto sarebbe arrivato Davide Nicola.

La conferma è giunta un’ora fa con un comunicato ufficiale del Torino:

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Davide Nicola.

Davide Nicola è nato a Luserna San Giovanni, provincia di Torino, il 5 marzo 1973. Da calciatore professionista ha indossato anche la maglia del Toro nella stagione 2005/2006, contribuendo con il suo gol contro il Mantova nella finale dei playoff alla promozione dei granata in serie A. Nel 2010 ha intrapreso la carriera da allenatore, maturando molteplici esperienze. Indimenticabile l’impresa ottenuta sulla panchina del Crotone nella stagione 2016/2017, con lo straordinario exploit di 20 punti nelle ultime 9 giornate che fece la differenza, permettendo al club calabrese di rimanere nella massima serie. Di rilievo è stato anche il suo apporto nella scorsa stagione sulla panchina del Genoa, con il quale subentrando a stagione in corso ha centrato l’obiettivo della salvezza.

Il Presidente Urbano Cairo accoglie Davide Nicola con il più cordiale bentornato. A lui e a tutto il suo staff buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.