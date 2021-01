Giorno speciale per Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana, che oggi compie 35 anni: che lavoro fa oggi?

Per tanti anni Claudio Marchisio è stato un punto di riferimento per il mondo del calcio. Soprannominato “Il Principino” l’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana si è sempre contraddistinto per il suo stile impeccabile. Oggi, martedì 19 gennaio, l’attuale opinionista Rai della Nazionale compie 35 anni e già da diversi anni non scende in campo anche a causa dei suoi problemi fisici che l’hanno portato ad abbandonare il suo lavoro. Attualmente è diventato anche opinionista sulle pagine de “Il Corriere di Torino” commentando fatti di cronaca e politica. Sul suo profilo Instagram è sempre molto attivo con scatti e filmati della sua vita privata: inoltre, si occupa del ristorante di famiglia per poi pensare anche a numerosi progetti che ha dato vita.

Claudio Marchisio, i tanti progetti

In un’intervista ai microfoni di Tuttosport lo stesso Claudio Marchisio aveva svelato ciò che avrebbe fatto nel 2020: “Quando ancora giocavo mi piaceva molto fare impresa. Mi piace costruire dei progetti imprenditoriali con tante persone esperte: un grande entusiasmo per trasformare le idee astratte in qualcosa di concreto”. Poi ha aggiunto novità sul suo progetto principale: “La “Mate”, un’agenzia che ho creato qualche anno fa per curare i diritti di immagine degli atleti. Ho sempre gestito con grande attenzione quest’aspetto durante la mia carriera: è un settore nel quale ho conosciuto tante dinamiche”. Il 2021 sarà ancora più luminoso dopo che ha appeso le scarpette al chiodo.