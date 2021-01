Greta Ferro, scatto hot per l’attrice di Made in Italy | FOTO

Greta Ferro, conosciuta per il ruolo di Irene nella fiction Made in Italy, ha condiviso uno scatto hot. Arrivano i complimenti.

Greta Ferro è la rivelazione della fiction andata in onda in anteprima esclusiva su Prime Video e ora su Canale 5, “Made in Italy“. Al suo primo ruolo da attrice, in moltissimi stanno apprezzando il lavoro della giovane.

Nella fiction “Made in Italy“, che racconta la storia di una rivista di moda, Greta Ferro interpreta Irene, una giovane che inizia a lavorare nel prestigioso magazine per conoscere poi gli stilisti che hanno segnato l’epoca. Prime di intraprendere la carriera della recitazione la giovane era, ed è tutt’ora, una modella molto affermata. Il suo profilo Instagram è ricco di scatti realizzati da fotografi professionisti, presi da red carpet o campagne pubblicitarie.

Greta Ferro, l’attrice di Made in Italy super sexy su Instagram

L’ultimo scatto condiviso sul popolare social delle foto da Greta Ferro la vede in una veste incredibilmente sexy. La modella è nuda nell’immagine che ha postato, con solo la mano a coprirle il seno.

Tra i tanti commenti sotto lo scatto di Greta Ferro, sono da segnalare quelli delle colleghe vip, la modella e attrice Eva Riccobono, Matilde Gioli, protagonista insieme a Luca Argentero della serie “Doc – Nelle tue mani“, che ha scritto: “Paz ze sca“. Per Greta, che è figlia dell’amministratore delegato del pastificio La Molisana, è arrivata la svolta nella carriera