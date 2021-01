Made in Italy, chi è l’attrice Greta Ferro, età, foto, dove l’abbiamo già vista

By

Made in Italy sta per arrivare sul piccolo schermo. Il volto di Greta Ferro però non è nuovo ai telespettatori. Scopriamo chi è.

Questa sera casa Mediaset è pronta a stupire i telespettatori ancora una volta. Andrà in onda il primo episodio della miniserie Made in Italy.

La protagonista è interpretata da Greta Ferro. Lei reciterà nei panni di Irene Mastrangelo, una donna che inizia a lavorare in una rivista di moda. Il suo volto però non sembra nuovo. Scopriamo dove l’abbiamo già vista.

Made in Itayl: chi è la protagonista Greta Ferro

L’attrice è nata a Vasto (Abruzzo) nel 1995. Il padre è amministratore delegato del pastificio “La Molisana”, mentre sua madre è una professoressa universitaria. Dopo il diploma ha vissuto un anno in Cina per proseguire gli studi e al suo ritorno in Italia si è laureata alla Bocconi.

Nel 2018 ha svolto come protagonista la campagna eyewear di D&G. Dopo la sua esperienza come modella, ha deciso di dedicarsi al mondo del cinema e della televisione. La donna è stata anche la prima modella italiana ad essere tra le protagoniste delle campagne “Giorgio Armani beauty“.

Nonostante la giovane età ha molte passioni. E’ una grande amante del vino rosso e parla ben quattro lingue: cinese, spagnolo, inglese e italiano. Tra i suoi interessi ci sono anche la lettura e i viaggi.

Ad oggi, la troviamo anche nel film “Chiara Lubich – L’amore vince tutto” dove però ha un ruolo minore rispetto alla miniserie. Sicuramente questa non sarà l’ultima volta che la vedremo sul piccolo schermo. Davanti a sé ha un futuro molto brillante e promettente.