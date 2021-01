Covid, il mistero dei 30mila morti in più che non sono stati attribuiti al virus

In base ai dati Istat sui decessi del 2020, risultano 30mila decessi in più rispetto agli anni precedenti che non sono attribuiti al Covid.

Il devastante impatto del Covid-19 sull’Italia ha portato ad un aumento della mortalità del rispetto al periodo 2015-2019. Visto che a causa del virus sono morte più di 80.000 persone in Italia, era logico aspettarsi che ci sarebbe stato un aumento cospicuo delle statistiche sulla mortalità nel nostro territorio. Il totale del 2020 secondo i dati Istat supera il mezzo milione di cittadini, 55.756 dei quali sono morti dopo aver contratto il Coronavirus (dato aggiornato al mese di novembre).

Tuttavia la statistica rivela che c’è un ulteriore esubero di decessi rispetto agli anni passati, 30.048 decessi in più che non trovano una spiegazione. Possibile che anche queste persone siano state vittime dirette o indirette del Covid? I numeri, infatti, non bastano a spiegare il perché ci sia stato un esubero così importante di decessi estranei alla pandemia, ma potrebbero essere la dimostrazione che a causa dell’emergenza il sistema sanitario non ha potuto funzionare come al solito.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Covid, i 30mila decessi in più sono causa della pandemia?

Sebbene sia possibile che alcuni di questi decessi siano avvenuti a causa del Covid ma non si sia giunti alla diagnosi in tempo e probabile che la maggior parte di essi sia dovuta ad altre patologie non curate in tempo o non diagnosticate. A suggerirlo sono le percentuali di aumento della mortalità nelle singole regioni e province. Ci sono infatti province in cui il tasso di mortalità è rimasto invariato ed altre in cui si è registrato un aumento cospicuo di morti.

Leggi anche ->Covid, in Italia la seconda ondata ha causato più morti della prima

Come sottolineato dal ‘Corriere della Sera‘, a guidare questa triste classifica è la Lombardia: a Bergamo c’è stato un aumento di mortalità dell’86%, a Cremona del 76%, a Lodi del 62%, a Brescia del 57% e a Milano del 41%. Ciò ci dice che l’aumento delle morti in cui non è stato riscontrato il contagio da Covid è avvenuto nelle province maggiormente colpite dalla pandemia. Questo suggerisce che sebbene queste morti non siano ufficialmente legate al Coronavirus, ne possano essere una conseguenza diretta (nel caso di mancata diagnosi) o indiretta dell’emergenza sanitaria stessa.