Selvaggia Roma, il corpetto è trasparente, si vede tutto: fan in delirio

Selvaggia Roma lascia senza parole i propri fan con un post molto sensuale: il body trasparente lascia poco spazio all’immaginazione.

Divenuta nota al grande pubblico per la partecipazione a Temptation Island, Selvaggia Roma negli scorsi anni è finita al centro della cronaca mondana per la querelle con l’ex fidanzato Francesco Chiofalo. I due si erano sostanzialmente lasciati durante il programma, ma gli attriti sono continuati per anni, persino nel periodo in cui Francesco si è sottoposto ad un delicato intervento alla testa.

Nel 2020 Alfonso Signorini le ha dato la possibilità di entrare a far parte del Grande Fratello Vip, esperienza durante la quale Selvaggia non è riuscita a lasciare il segno sul pubblico. La modella, infatti, è durata poco dentro le mura di Cinecittà e già da un mese è fuori dal programma. La vetrina al programma Mediaset, tuttavia, ha permesso a Selvaggia di ottenere ulteriore visibilità e le potrebbe dare in futuro la possibilità di aumentare le richieste di servizi fotografici come modella.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Selvaggia Roma, il post su Instagram è da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Che l’attività come fotomodella stia andando bene lo dimostrano le pubblicazioni che Selvaggia mette sul proprio profilo Instagram. Nell’ultimo mese sono stati numerosi i post riguardanti shooting, sia che essi riguardassero il prodotto finale, ovvero gli scatti, sia che riguardassero il dietro le quinte. L’ultimo post pubblicato dall’ex gieffina è una foto che la immortala su una scalinata.

Leggi anche ->GF Vip, Selvaggia Roma a ruota libera: “E’ stato fantastico…”

In questa Selvaggia indossa un paio di shorts di jeans e un body rosa di pizzo con numerose trasparenze. Già questo basterebbe a rendere lo scatto sensuale, ma l’elemento che scatena le fantasie dei fan è la spallina destra completamente calata. A commento dello scatto la Roma scrive solo: “Sun“. I fan, al contrario, si sbizzarriscono in peripezie linguistiche per lusingarla e sottolinearne la bellezza.

Leggi anche ->Selvaggia Roma bellissima in bianco su instagram – FOTO