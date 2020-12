GF Vip, Selvaggia Roma a ruota libera: “E’ stato fantastico…”

Selvaggia Roma è stata eliminata al Grande Fratello Vip ma, a giudicare da quanto ha appena scritto sul suo profilo Instagram, l’ha presa con molta filosofia.

L’uscita di Selvaggia Roma dalla Casa del Grande Fratello Vip è stata tutt’altra che serena. Dopo essere stata eliminata, fuori dalla porta rossa ad attenderla c’erano le accuse del suo ex fidanzato Francesco Chiofalo. Il quale ha smentito le sue parole sul rapporto col papà, mostrando una foto di Selvaggia col genitore piuttosto recente, e aggiunto che la storia dell’abbandono è falsa. Lei però sembra non aver dato troppo peso alla cosa, a giudicare da quanto scrive sui social.

Il bilancio dell’esperienza gieffina di Selvaggia Roma

“Le parole degli altri e addirittura la tua mente a volte possono confonderti ma le emozioni che hai provato non ti mentiranno mai… … è stato fantastico! Grazie a tutti!”. Così si legge nell’ultimo post pubblicato da Selvaggia Roma sul suo profilo Instagram. Con l’immancabile “firma”: “@grandefratellotv @alfosignorini ♥️♥️♥️ ADORO POTENTE”.

Insomma, a quanto pare Selvaggia Roma non serba ostilità né rancori, sebbene la sua esperienza al Grande Fratello Vip sia durata molto meno di quanto lei si aspettasse. Parole sincere o finta nonchalance? I suoi fan e followers sembrano propendere i larghissima maggioranza per la prima ipotesi: in tantissimi hanno commentato il suo post esprimendole stima, vicinanza e affetto. E chissà che, come pensa più d’uno, la sua partita fuori dalla Casa non sia ancora tutta da giocare…

