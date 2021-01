La pandemia lo terrorizza, si nasconde in aeroporto per 3 mesi

Un uomo ha una paura matta del virus e per questo motivo cade in preda al panico e si nasconde in aeroporto per ben 3 mesi.

Un uomo ha vissuto in aeroporto a Chicago per tre mesi, dopo essere arrivato lì dalla California. Ed una volta che le forze dell’ordine lo hanno scoperto, si è giustificato dicendo di essere troppo spaventato dalla pandemia in corso. Lui si chiama Aditya Singh, ha 36 anni ed aveva trovato un luogo nascosto in una area protetta dell’O’Hare International Airport della città dell’Illinois.

Ma nel corso dell’ultimo fine settimana la polizia lo ha arrestato. Dal 19 ottobre scorso, giorno del suo arrivo allo scalo, nessuno si è accorto della sua costante presenza lì dentro, fino a quando due dipendenti della United Airlines lo hanno sorpreso, chiedendogli di esibire i documenti. Lui aveva un badge identificativo che apparteneva ad un altro dipendente ed andato smarrito il 26 ottobre. E così è scattato l’arresto, per furto del documento e per presenza non autorizzata in una zona vietata.

Si nasconde nell’aeroporto per ben tre mesi: “L’ho fatto per paura della pandemia”

Singh ha allora svelato alle autorità di essersi estremamente spaventato per quanto sta succedendo negli Stati Uniti e nel mondo a causa della pandemia. Sembra che altri passeggeri lo abbiano aiutato a procurarsi del cibo. Il prossimo 27 gennaio si svolgerà una seconda udienza in tribunale, dopo che già nella giornata di domenica un giudice ha ascoltato la versione dei fatti del 36enne.

E ha ritenuto che l’uomo può rappresentare un potenziale pericolo per la comunità, per il fatto di essere riuscito a nascondersi così a lungo in una zona privata di una struttura frequentata da migliaia di persone ogni giorno.