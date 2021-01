Vaccino Covid, il rabbino negazionista: “Non fatelo o diventate gay”

Un rabbino che diffida della scienza e dei progressi medici si scaglia contro il vaccino Covid. E spiazza tutti con la sua personale tesi.

Di assurdità legate alla pandemia in corso ed anche al vaccino Covid ne abbiamo viste e sentite di tutti i tipi. Ed in tutti i casi le farneticazioni di turno nascono dagli atteggiamenti e dalle ostinazioni dei cosiddetti negazionisti e di chi è solito credere alle solite cospirazioni delle quali sarebbero responsabili non meglio precisati soggetti di potere.

Leggi anche –> Filaret, patriarca ortodosso | ‘Covid punizione ai gay’ | ora è positivo

Ora anche un rabbino molto conosciuto in Israele, tale Daniel Asor, si rende protagonista di alcune dichiarazioni decisamente controverse e che suonano come un invito a non sottoporsi al vaccino Covid. Il religioso, che ha anche un canale suo su YouTube dove fa proseliti con i suoi sermoni, si rende responsabile delle seguenti dichiarazioni: “Il vaccino Covid? Non fatelo, altrimenti diventate tutti gay. Lo hanno ideato per questo motivo. Si tratta di un piano diabolico e malvagio che ha come scopo imporre la volontà del Maligno con un nuovo ordine mondiale”. Ma come riuscirebbe il vaccino a farci diventare gay, esattamente? “Con un substrato di embrioni che ci hanno messo all’interno”, afferma il rabbino Daniel Asor.

Leggi anche –> Contagi oggi | in migliaia al funerale dell’arcivescovo per baciare la salma

Vaccino Covid, l’assurda tesi del rabbino: “Fa diventare gay”

E di sicuro questa uscita si piazza sul podio delle strambe tesi dei negazionisti e dei no vax. Intanto le autorità del suo Paese sono alacremente al lavoro per diffondere il vaccino alla più vasta porzione di popolazione possibile. Ci sono già 2 milioni di persone che hanno ricevuto il vaccino in Israele ed il piano continua, al fermo scopo di rallentare la pandemia.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Il papà negazionista pentito: “Così il Covid ha ridotto mia figlia”

Nel frattempo in tanti si stanno burlando del rabbino sui social network. Havruta, una notissima associazione Lgbt+, lo prende in giro scrivendo: “Dopo queste parole del rabbino siamo pronti ad accogliere moltissimi nuovi membri”. Ma suo malgrado un portavoce del governo locale ha dovuto mettere una pezza su queste parole, per quanto assurde possano suonare, per ribadire quanto prezioso ed utile sia il vaccino contro la pandemia.