Calciomercato Napoli, addio Milik: ufficialità nelle prossime ore

Arek Milik potrebbe tornare a giocare a partire dai prossimi giorni dopo gli ultimi mesi vissuti da separato in caso al Napoli

Tutto pronto per il trasferimento di Arek Milik. L’attaccante polacco del Napoli ha vissuto gli ultimi mesi da separato in caso dopo il mancato rinnovo con il club partenopeo. Ora il club di De Laurentiis sarebbe sul punto di cederlo sulla base di circa 8 milioni per lasciarlo partire già a gennaio più un bonus di tre milioni e mezzo da parte del Marsiglia. L’accordo tra il giocatore e il club francese è già stato formalizzato: ora c’è bisogno dell’ok per portare a termine l’operazione di mercato. In questi mesi lo stesso giocatore, ancora per poco di proprietà del Napoli, si è allenato in maniera individuale a Castel Volturno arrivando in orari diversi rispetto al resto della squadra.

Calciomercato Napoli, la voglia di riscatto di Milik

Lo stesso centravanti polacco non vede l’ora di tornare a giocare anche in vista degli Europei in programma a giugno. Lo stesso presidente della Federazione polacca, Boniek, gli ha consigliato di mettersi nuovamente in forma dopo le ultime convocazioni non troppo esaltanti. Il Napoli potrà incassare una piccola somma senza perderlo così a parametro zero. Infine, la squadra di Gattuso sarà impegnata nella finale di Supercoppa italiana contro la Juventus, in programma mercoledì sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia.