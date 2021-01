Calciomercato, Benatia può tornare in Serie A: la folle idea

L’ex difensore di Roma e Juventus, Mehdi Benatia, potrebbe pensare di fare il suo ritorno in Serie A: pazza idea

La sessione invernale di calciomercato è considerata da sempre importantissima per puntellare le rose delle varie compagini di Serie A. E così Mehdi Benatia è un profilo molto interessante per il Parma, come svelato da Sky Sport. Dopo l’esonero di Liverani con il successivo arrivo di Roberto D’Aversa, la squadra emiliana vorrebbe rinforzare la formazione gialloblu per essere sempre più competitiva per uscire dalla zona retrocessione. Dopo il colpo del Genoa con Strootman, ecco che il Parma potrebbe formare una coppia difensiva da urlo con Benatia e Bruno Alves: esperienza al potere.

Calciomercato, Benatia nel mirino del Parma

Come riportato da Sky Sport la dirigenza emiliano avrebbe avuto i primi contatti con l’entourage del difensore marocchino, attualmente in forza all’Al-Duhail in Qatar dal 2019. Benatia conosce molto bene l’Italia visto che è esploso calcisticamente con la maglia bianconera dell’Udinese prima di approdare alla Roma e poi alla Juventus. Le prossime settimane saranno decisive per puntellare la rosa a disposizione di D’Aversa, che ha richiesto elementi esperti per una salvezza più che tranquilla. L’ex Roma sarebbe un colpo davvero da urlo per una compagine che lotta per non retrocedere: poche squadre possono contano sul suo apporto da leader.