Francesco Boccia, la relazione contrastata con Nunzia De Girolamo: la loro storia. Il loro amore è stabile da oltre dieci anni. In comune hanno l’amore per la politica, sebbene abbiano militato in partiti di fazioni opposte. Scopriamo di più su questa coppia.





Ex parlamentare, tra le fila del Popolo delle Libertà e poi ministro dell’Agricoltura nel Governo Letta, ballerina a Ballando con le stelle e opinionista in moltissimi programmi televisivi, lei, militante nel Partito Democratico e ministro per gli Affari regionali e le autonomie nel Governo Conte II, lui. Ecco la storia di questa famosissima coppia di politici.

Francesco Boccia e il legame sentimentale con Nunzia De Girolamo: la loro storia d’amore

Il ministro Boccia è sposato dal 2011 con sua moglie, Nunzia De Girolamo. Dal loro amore, l’anno successivo, è nata la figlia Gea. I due hanno militato in schieramenti politici avversi, eppure questo non ha influito sulla loro unione, che rimane solida e stabile da oltre dieci anni.

I due hanno superato insieme anche momenti molto difficili, come il processo subito dalla De Girolamo, assolta con formula piena dopo 7 anni, ma anche la lotta contro il Coronavirus, del quale entrambi si sono ammalati nei mesi scorsi.

La De Girolamo ha raccontato, nel corso di alcune interviste, di essere lei la più irascibile della coppia, rivelando invece il carattere estremamente calmo di suo marito.

Il ministro Boccia precedentemente ha avuto un’altra relazione molto importante con Benedetta Rizzo. Il loro amore è naufragato ma dal loro rapporto sono nati due figli, Edoardo e Ludovica.