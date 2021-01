Andrea Pirlo, chi è l’ex moglie Deborah Roversi: la loro storia

Deborah Roversi è l’ex moglie di Andrea Pirlo. Sono stati insieme molti anni e poi è finita. Ecco la loro storia d’amore e chi è lei.

Andrea Pirlo, grande calciatore in passato, è l’attuale allenatore della Juventus ed ex marito di Deborah Roversi, con cui è stato fidanzato e sposato molti anni. Andrea ha conquistato diversi trofei e vittorie nel corso della sua carriera, tra cui anche i Mondiali del 2006 e gli Europei. Ecco tutto quello che sappiamo sulla bellissima ex moglie di Pirlo, Deborah Roversi.

Deborah Roversi, chi è l’ex moglie di Andrea Pirlo

Deborah e Andrea si sono conosciuti quando erano adolescenti, dato che entrambi sono di origini bresciane, e si sono ben presto innamorati e, nel 2001, sposati per poi lasciarsi nel 2014, tredici anni e due figli dopo: Niccolò, nato nel 2003 e Angela, nata tre anni dopo il fratello, nel 2006.

La Roversi, di cui non si sa molto essendo sempre stata una persona riservata, ha vissuto accando a Pirlo tutti i momenti salienti della sua carriera, dall’ascesa alla consacrazione nel mondo del calcio. I due si sono lasciati nel 2014 ed erano stati al centro di gossip e chiacchiere e anche qualche discussione: Deborah, infatti, aveva chiesto un assegno di mantenimento da ben 50mila euro, giudicato da molti eccessivo da chiedere al calciatore.

La separazione pare non sia stata troppo tranquilla, dato che la Roversi ha dichiarato di essersi completamente annullata durante il suo matrimonio decennale, raccontando come quanto sia difficile stare accanto ad un calciatore famoso come Andrea Pirlo. Non è mai stato chiaro quale sia il lavoro di Deborah Roversi, data la discrezione e la riservatezza che ha sempre contraddinstinto la donna.