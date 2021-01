Torino Spezia Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Torino e Spezia è l’anticipo della 18esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si è aperta con il botto, ieri sera, la 18esima giornata della Serie A TIM, che ha visto di fronte le formazioni di Lazio e Roma nel derby della Capitale. Era una partita come sempre molto attesa e il risultato è stato clamoroso: un secco tre a zero dei biancocelesti ha rilanciato le loro aspirazioni, smorzando invece quelle giallorosse.

Leggi anche -> Lazio-Roma: tabellino, commento e highlights della partita di Serie A TIM

Dopo l’anticipo delle 15 tra Bologna e Verona, alle ore 18.00 è la volta del secondo match odierno, quello tra Torino e Spezia, una prima assoluta del massimo campionato. Le due squadre vengono da periodi opposti: i padroni di casa hanno raccolto un punto nelle ultime due partite, gli ospiti vengono da due vittorie consecutive.

Leggi anche -> Giulia Salemi Romagnoli, il capitano del Milan è furioso: cos’è successo?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Torino – Spezia e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo stadio Grande Torino di Torino tra i padroni di casa granata e gli ospiti liguri è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Primo precedente assoluto nel massimo campionato a girone unico dunque tra due squadre che però hanno alle spalle una lunghissima storia. Cinque in tutto i precedenti, con tre vittorie dei granata e due spezzine. L’ultimo precedente tra queste due squadre in gare ufficiali è addirittura un quarto turno di Coppa Italia datato dicembre 1937, quando le squadre si affrontarono in Liguria.

Torino e Spezia, le due squadre in campo: le formazioni

Giampaolo e Italiano stanno completando le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le probabili formazioni:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Segre, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Ramos; Estevez, Agoume, Pobega; Verde, Piccoli, Gyasi.