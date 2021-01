Giulia Salemi Romagnoli, il capitano del Milan è furioso: cos’è successo?

Indiscrezioni importanti relative alla vita privata di Giulia Salemi con un presunto flirt con il capitano del Milan Alessio Romagnoli

Non finiscono le notizie di gossip per quanto riguarda una delle concorrenti del Grande Fratello 5, Giulia Salemi. Prima della sua entrata nella casa più spiata dagli italiana, è circolata una voce con la stessa modella che avrebbe avuto un flirt con il capitano del Milano, Alessio Romagnoli, ma non ci sarebbe nulla di vero come ha svelato il giornalista Gabriele Parpiglia durante Casa Chi su Instagram. Lo stesso calciatore è furioso perché è finito in un gossip fake news. I due non sarebbero mai stati insieme come ha rivelato lo stesso Parpiglia: inoltre, il difensore della Nazionale italiana è molto fidanzato con la modella Eleonora Utini e non la segue nemmeno su Instagram. Non ci sarebbe stato nulla di vero, ma soltanto indiscrezioni fasulle.

Leggi anche –> Giulia Salemi, interviene la mamma: parole forti su Pierpaolo Pretelli

Leggi anche –> Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi: “Lei ha un fidanzato fuori”

Giulia Salemi, nuova storia con Pierpaolo Pretelli

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nella casa del Grande Fratello la Salemi si è legata sentimentalmente a Pierpaolo Pretelli nonostante le parole poco carine della famiglia dell’uomo. La madre gli aveva consigliato di non andare oltre, ma dopo le parole del fratello sembrerebbe che la sua famiglia non sia contenta di questa nuova storia d’amore. Così anche la stessa Giulia è scoppiata in lacrime per quanto sta succedendo, ma i due hanno intenzione di continuare senza polemiche la love story.