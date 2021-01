Voragine in strada, l’asfalto cede sulla Statale: cratere impressionante

Si apre una grossa voragine in strada su un tratto della frequentatissima Statale. La causa è da ricondurre alle massicce piogge di questi giorni.

Una voragine in strada si apre su di un tratto della SS ‘Carlo Felice’, che va dal nord al sud della Sardegna e viceversa. Le abbondanti precipitazioni delle ultime ore hanno portato al verificarsi del grosso imprevisto nei pressi di Bonorva, in provincia di Sassari, in direzione di Cagliari.

Sulla carreggiata dove si è aperta la voragine in strada erano in corso dei lavori di manutenzione sin dallo scorso 5 gennaio 2021,. Proprio in tale data la strada risultava chiusa per circa 2 km e per fortuna il cedimento, proprio per questo motivo, si è verificato senza che ci fosse la presenza di viaggiatori.

Il fondo stradale è risultato talmente provato da cedere di colpo. I tecnici dell’Anas sono intervenuti per compiere un sopralluogo e verificare la situazione e la portata dei danni. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale.

Il traffico è stato deviato nell’altra carreggiata. L’intervento è giunto in seguito ad una segnalazione inoltrata da un automobilista. E sui social girano anche alcune immagini della strada franata a Bonorva.