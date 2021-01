Contromano in autostrada, panico per 40 km: la polizia deve sparare

Percorre un largo tratto contromano in autostrada e con sé ha diverse armi. La polizia stradale interviene e deve fermarlo per forza così.

Nel corso della giornata di ieri un uomo ha seminato il panico dopo essere andato contromano in autostrada. La vicenda arriva da Firenze, dove un individuo di 34 anni ha percorso per 40 km nel senso sbagliato di marcia un lungo tratto della A1. La polizia stradale è dovuta intervenire lanciandosi all’inseguimento dello scalmanato.

Gli agenti hanno dovuto sfoderare le loro pistole di ordinanza e sparare alcuni colpi alle gomme dell’auto pirata. Subito dopo il 34enne è stato bloccato. All’interno del veicolo aveva anche un coltello, una roncola ed un’ascia. L’ingresso contromano in autostrada era avvenuto dopo che questo personaggio aveva forzato la barriera di uscita al casello di Rioveggio, lanciandosi in direzione Firenze dal lato sbagliato della carreggiata. Per fortuna, nel lungo percorso da lui coperto, non si è verificato alcun incidente. Anche se non sono mancate le segnalazioni inoltrate alle forze dell’ordine da parte di altri viaggiatori a bordo di auto, camion ed altri mezzi.

Contromano in autostrada, l’uomo la volante ha opposto resistenza

L’inseguimento da parte della polstrada non è stato per niente facile anche se alla fine qualsiasi danno è risultato contenuto. Le vetture delle autorità hanno circondato l’auto contromano in autostrada provvedendo ad arrestare l’uomo al volante. I poliziotti lo hanno identificato come un veneto originario di Vicenza e dotato di doppia cittadinanza italiana e statunitense.

Durante l’arresto questi ha opposto resistenza ed è stato denunciato per tale reato oltre che per possesso di armi di offesa senza permesso. Versava anche in visibile stato di alterazione.