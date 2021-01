Vanno a una festa poi la tragedia: madre uccide figli e si suicida

Madre uccide figli piccoli dopo avere partecipato ad un party assieme ad altre mamme con bimbi al seguito. “Delitto raccapricciante”.

Una madre uccide figli in casa, con le piccole vittime che avevano rispettivamente 3, 5 e 7 anni. Si chiamavano Matthew, Anna e Claire. La polizia è fermamente convinta che sia proprio la loro mamma la responsabile di questo tremendo duplice delitto, avvenuto a Melbourne, in Australia. La donna, Katie Perinovic, è stata ritrovata a sua volta morta, dopo avere compiuto un suicidio.

Leggi anche –> Madre e figlio morti, drammatico ritrovamento in casa: “Assenti da giorni”

Gli inquirenti non hanno confermato ufficialmente la loro ricostruzione ma hanno fatto capire che le cose devono essere andate in questo modo. Gli indizi raccolti sulla scena del crimine non lasciano infatti adito ad alcun dubbio. La tragedia risale alla giornata di giovedì 14 gennaio 2021. Ad accorgersi di quanto di terribile accaduto è stato il marito della donna, 48 anni, padre dei bimbi massacrati. Le forze dell’ordine hanno sottoposto ad interrogatorio quest’ultimo per poi scagionarlo da qualunque sospetto. Anche una amica della madre che uccide i figli per poi ammazzarsi a sua volta ha confermato che, negli ultimi tempi, la donna aveva mostrato una marcata tendenza all’isolarsi, tagliando i contatti con chiunque.

Leggi anche –> Figlio uccide madre, a 15 anni la massacra di botte: camera riprende tutto

Madre uccide figli, poi commette suicidio: marito e vicini sconvolti

Un comportamento strano, che conferma ulteriormente quanto concepito dagli investigatori. La Perinovic aveva preso parte ad una festa assieme ai suoi bimbi, ma appariva taciturna e con poca voglia di interagire con gli altri. Eppure tutti la ricordano come una madre amorevole. Si continua ad indagare, ma l’ipotesi più plausibile per spiegare questo orrore sembra risiedere in una profonda situazione di depressione.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Madre e figli morti, risolto il mistero dei corpi decomposti trovati in casa

Gli inquirenti hanno svelato che ai loro occhi si è palesata una situazione raccapricciante. La Perinovic aveva perso il lavoro tre mesi fa. Altri vicini di casa hanno affermato che la donna non sembrava comunque particolarmente turbata al punto da potere commettere un simile eccidio a danno dei suoi stessi figlioletti.