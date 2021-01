Madre e figlio morti, drammatico ritrovamento in casa: “Assenti da giorni”

Rinvenuti i corpi in stato di decomposizione di madre e figlio morti. I cadaveri di entrambi emanavano un tanfo terribile.

Una segnalazione ha permesso di scoprire i corpi di madre e figlio morti all’interno della loro casa di Torpignattara, a Roma. I vicini di casa hanno avvisato le forze dell’ordine in merito alla inspiegabile e prolungata assenza di una donna di 94 anni e del figlio di 64 che viveva con lei.

Già da prima di Natale lui e l’anziana non si erano più fatti vedere in giro, in base a quanto hanno raccontato i conoscenti che vivono vicino al loro appartamento di Villa Gordiani, in via Olevano Romani. I soccorritori hanno trovato i cadaveri di madre e figlia morti in stato di decomposizione ormai avanzata. Ed anche l’olezzo che ne era scaturito aveva fatto scattare un campanello di allarme nel vicinato. La triste scoperta risale alla mattinata di domenica 10 gennaio 2021.

Madre e figlio morti, l’allarme arrivato dai vicini per via del tanfo

Sono ancora sconosciute le cause del decesso di entrambi e su quanto accaduto ha aperto una inchiesta ufficiale la polizia. Da quanto trapelato si esclude per ora qualsiasi circostanza violenta. Nessuno dei due corpi presenterebbe segni di lesioni o di altro tipo di ferita. Ma nessuna pista è da escludere.

Una possibile spiegazione potrebbe riguardare un malore in cui potrebbe essere incorso l’uomo. Ed a quel punto la sua anziana madre, non autosufficiente, non avrebbe potuto fare niente per chiamare i soccorsi, morendo a sua volta non molto tempo dopo. L’ingresso della loro casa non presentava alcun segno di effrazione, al pari delle finestre.