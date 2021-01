Uomini e Donne, Tina dichiara guerra a Gemma: “Vado alla Polizia”

A Uomini e Donne Tina Cipollari perde le staffe e annuncia l’intenzione di denunciare Gemma Galgani: “Vado al Commissariato”.

L’ultima puntata di Uomini e Donne (registrata diverse settimane fa) è stata a dir poco movimentata. Sotto i riflettori ancora una volta Gemma Galgani e Maurizio Guerci, indecisi su dove trascorrere il Capodanno, e Tina Cipollari, che ovviamente non ha rinunciato a metterci il becco.

Tina contro Gemma: il retroscena del conflitto

“Vado al commissariato più vicino per diffidare Gemma. La denuncio per danni fisici e psicologici” ha tuonato Tina, visibilmente alterata. “Tina, basta, Gemma farà quel che ha voglia. Calmati” le ha risposto Maria De Filippi nel tentativo di fermarla quando ha chiesto dove fossero andati Gemma e Maurizio per discutere del Capodanno. La loro decisione resta per il momento un mistero, anche se dalle anticipazioni già si sa che i due hanno smesso di frequentarsi (lui avrebbe interrotto la relazione).

In un secondo momento sono entrate in scena due vecchie conoscenze di Uomini e Donne per parlare della loro vita insieme: dopo il primo figlio ora sono in attesa del secondo, ma intendono allargare sempre di più la loro bella famiglia. Maurizio e Gemma sono stati i protagonisti indiscussi della puntata, ma c’è stato spazio anche per l’abbandono di Michele Dentice che ha provato per l’ultima volta a riconquistare Roberta Di Padua e per Davide Donadei con le sue due belle corteggiatrici, Beatrice e Chiara. A tirare le somme è stata ancora una volta Tina Cipollari, più incandescente che mai: “Da sentirsi male, una puntata simile. Mi si è alzata la pressione al massimo”.

