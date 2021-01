Gemma Galgani, Tina Cipollari gongola: “Maurizio ha un’amante”

Tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci le cose non stanno andando bene e Tina Cipollari ritiene di sapere perché: “Lui ha un’altra”.

Nella puntata di ‘Uomini e Donne’ di mercoledì 13 gennaio 2021 saranno le vicende di Gemma Galgani e Maurizio Guerci ad appassionare il pubblico da casa. Tra i due sono emerse delle tensioni belle grosse nel corso dell’ultimo mese, con anche la presenza di una presunta terza incomoda. Lui ha parlato di quest’altra donna, della quale non si conosce l’identità, come di una sua amica di lunga data che attualmente versa in una situazione difficile.

Leggi anche –> Uomini e Donne, Gemma piantata in asso in studio da Maurizio

Fatto sta che Maurizio e Gemma non hanno trascorso il Capodanno insieme né tantomeno si sarebbero sentiti per telefono, se non in qualche sbrigativa conversazione. Anzi, in alcune circostanze il cellulare di Maurizio risultava spento. In merito a quello che sembra essere un allontanamento in piena regola tra Gemma e Maurizio dice la sua anche Tina Cipollari.

Leggi anche –> Sophie Codegoni, colpo di scena a ‘Uomini e Donne’: la sua scelta

Gemma Galgani, la provocazione di Tina Cipollari: “Maurizio ha una amante”

Da sempre ‘amica-nemica’ della Dama Torinese, la vulcanica viterbese rende nota la sua teoria in proposito: “Maurizio ha certamente un amante”. Parole che i telespettatori di ‘Uomini e Donne’ ascolteranno nel novero di quelle che sono le vicende del Trono Over.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Belen incinta, “la svolta con Spinalbese durante il secondo lockdown”

Guerci nega tutto, mentre la Galgani fa capire chiaramente di lasciare a lui l’iniziativa di dimostrarle la sua serietà. Ci saranno senz’altro sviluppi. Inoltre si attende la presenza di Jara e Nicola, presenti tempo addietro e che sono felicissimi insieme. Al punto che ora la coppia ha fatto sapere di stare aspettando un altro bambino. E sarebbe il secondo.