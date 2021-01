Tina Cipollari si trasforma: tutti a bocca aperta dopo il trattamento speciale

Dopo essersi messa a dieta, Tina Cipollari ha deciso anche di cambiare look, dando letteralmente un taglio alla vecchia acconciatura. E il risultato pare davvero eccellente.

Tina Cipollari stupisce ancora. Dopo essersi messa a dieta con ottimi risultati, la protagonista di Uomini e Donne ha deciso di dire addio alla vecchia acconciatura e farsi “liscia”. A giudicare dalle foto che lei stessa ha postato sui social, ne è valsa davvero la pena. Anno nuovo, look nuovo…

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Tina Cipollari prima e dopo il Salone delle Meraviglie

“Oggi liscia con un colore pazzesco come dice il mio amico @federico_fashion_style 💖💖” così scrive Tina Cipollari nel suo ultimo post su Instagram, dove mostra la sua nuova acconciatura, con la consueta coda di hashtag: “#federicofashionstyle #ilsalonedellemeraviglie #tophair #hairstyle Ph: @giorgio.gdg“.Non si può dire che il suo parrucchiera di fiducia non abbia fatto un ottimo lavoro: Tina appare trasformata, ringiovanita, insomma diversa (in meglio). Non a caso ha subito attirato decine di commenti entusiastici da parte dei suoi tanti fan e followers.

Leggi anche –> Tina Cipollari torna insieme a Vincenzo Ferrara: ribaltone inatteso

La stessa Tina qualche giorno fa è stata protagonista di un video sempre su Instagram con il suo amato Vincenzo Ferrara, nel quale si è mostrata in formissima (e visibilmente dimagrita). Un particolare, quest’ultimo, che è stato subito notato dal popolo del web. Anche in quel caso, l’opinionista laziale ha ricevuto una valanga di elogi e complimenti per la sua intramontabile bellezza e il suo fascino magnetico. E siccome non c’è due senza tre, i suoi beniamini possono aspettarsi a stretto giro un’altra sorpresa…

Leggi anche –> Tina Cipollari racconta la sua “doppia vita”: ecco la verità