Lutto al Rally Dakar, Pierre Cherpin non ce l’ha fatta: morto dopo lunga agonia proprio nell’ultimo giorno di gare.

L’ultimo giorno del Rally Dakar è stato funestato dall’annuncio che il ciclista Pierre Cherpin era morto a causa delle ferite riportate in un incidente durante la settima tappa da Ha’il a Sakaka il 10 gennaio. Dunque, la lista dei decessi dell’ex Parigi – Dakar si allunga e questa si presenta sempre più come la corsa “maledetta”.

I medici hanno trovato il 52enne Cherpin privo di sensi quando hanno raggiunto il luogo dello schianto in elicottero. Il francese è stato trasportato in aereo all’ospedale di Sakaka con un grave trauma cranico. Dopo l’intervento chirurgico, è stato tenuto in coma indotto, con le sue condizioni rimaste stabili.

La morte di Pierre Cherpin, ennesimo dramma al Rally Dakar

Tuttavia, gli organizzatori della gara hanno annunciato che Cherpin è deceduto giovedì dopo essere stato trasferito da Sakaka a un ospedale di Jeddah. Cherpin stava partecipando alla sua quarta Dakar, il suo primo arrivo risale al 2009, quando l’evento si è svolto per la prima volta in Sud America. Si è iscritto nella categoria motociclisti non assistiti ed è tornato nel 2012 sempre nella stessa categoria. In entrambe le occasioni, aveva raggiunto il traguardo finale.

È tornato per la terza volta nel 2015 ma ha dovuto rinunciare a causa di un guasto al motore. Imprenditore e appassionato di vela, Cherpin non aveva altra ambizione per l’evento che vivere un’avventura, senza preoccuparsi davvero di dove fosse finito. Aveva sintetizzato infatti: “Sono un dilettante, non voglio vincere ma scoprire paesaggi che altrimenti non avrei mai avuto l’opportunità di vedere. Tutto è emozionante: andare in bicicletta, vivere la tua passione, conoscere te stesso”.