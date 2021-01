Incidente pauroso nella notte, auto si ribalta per 30 metri: il bilancio

Drammatico incidente a Napoli nel quartiere Mergellina. Una vettura sbatte contro un ristorante e carambola per svariati metri.

Un incidente stradale a Napoli, di proporzioni importanti, si è verificato nel corso della scorsa notte. Era da poco scattata la mezzanotte di venerdì 15 gennaio 2021 quando un’automobile che stava percorrendo un tratto del rinomato quartiere di Mergellina, nel capoluogo partenopeo, è finita con l’impattare con una violenza estrema contro un muro e delle vetrate.

A bordo c’erano due giovani, un uomo ed una donna, con lui al volante. La parete fa parte di un ristorante, ‘Ciro a Mergellina’, molto noto ed apprezzato. In questo incidente stradale, la vettura, una Renault, si è ribaltata subito dopo lo schianto, compiendo diverse piroette. In tutto ciò il mezzo incidentato ha coperto uno spazio di almeno 30 metri prima di fermarsi una volta per tutte. Subito alcune persone che hanno assistito alla scena hanno provveduto ad avvertire il personale medico del 118 e le forze dell’ordine.

Incidente, al vaglio le possibili cause del disastro

Sul posto sono arrivate due ambulanze, alcuni agenti di polizia, i carabinieri ed anche una pattuglia della polizia municipale. Gli occupanti della Renault sono stati estratti con la massima cura e non senza alcune difficoltà dai rottami dell’auto. Per fortuna sono entrambi riusciti a sopravvivere alla terribile carambola che li ha coinvolti. Anche se entrambi hanno riscontrato delle lesioni molto importanti.

A preoccupare è soprattutto il quadro clinico della donna, che versa in gravissime condizioni in ospedale. Intanto le autorità stanno ricostruendo la dinamica di quanto avvenuto. Al vaglio anche le immagini estrapolate da alcune telecamere di sicurezza installate in zona. Della vicenda ha parlato anche il quotidiano ‘Il Riformista’. Si pensa che alla base di tutto possa esserci l’alta velocità. Occorre stabilire anche se l’uomo alla guida fosse in stato di alterazione psicofisica per la eventuale assunzione di alcolici in eccesso o di stostanze stupefacenti.