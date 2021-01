Dopo un lungo periodo segnato da problemi di salute Mara Maionchi ha finalmente rotto il silenzio: ecco com’è cambiata la sua vita.

Finalmente a casa. Mara Maionchi, volto simbolo della discografia musicale italiana e figura cult nel mondo dei talent, dopo un lungo periodo trascorso in ospedale ha ritrovato la sua normalità, o quasi. La Nostra si sta pian piano riprendendo e ha potuto trascorrere le ultime festività natalizie con i suoi familiari. Ora è fuori pericolo, ma la sua battaglia continua…

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La dura battaglia di Mara Maionchi

Dopo l’agognato ritorno a casa Mara Maionchi ha voluto innanzitutto ringraziare chi ha fatto sì che potesse rimettersi in salute e guarire completamente dal Covid. L’ex giudice di X-Factor era infatti risultata positiva al Covid-19 alcune settimane fa e la paura era stata tanta, avendo già un brutto tumore alle spalle con tutto quel che ne consegue, ma in ospedale ha ricevuto le cure più adatte. “Dedico queste feste sobrie a chi mi ha curata in ospedale quando ero malata di Covid”, ha detto lei stessa al settimanale Chi, “in modo da farmi rientrare a casa in relativa forma e presto”.

Leggi anche –> Mara Maionchi positiva al Coronavirus | Ricoverata in ospedale

“Mi manca la nostra tavola allargata”, ha poi confessato Mara Maionchi, che come tutti non ha potuto trascorrere queste feste con la famiglia al completo. Ma “l’importante è che tutti stiano bene”: le tradizioni possono aspettare. Intanto Italia’s Got Talent torna su Tv8 a gennaio e lei non è mai stata così felice di annunciare sarà fra i protagonisti del cast. “Qual è il mio talento segreto? Ho sempre avuto una passione ardente per le motociclette”, ha concluso.

Leggi anche –> Mara Maionchi furiosa col marito, la frase che non doveva dire