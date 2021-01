Rosa Perrotta, brutto incidente al figlio di un anno e mezzo

La coppia composta da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione deve affrontare una bruttissima notizia che riguarda il loro bambino.

Che brutta giornata per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia è stata per un giorno intero in ospedale assieme al loro figlioletto Domenico, nato alla metà del 2019. Questo decisamente non è il migliore periodo storico per andare in un posto simile. Ma è un qualcosa al quale la coppia ha dovuto fare ricorso.

Colpa di un incidente capitato al bimbo durante una tranquilla e fino a quel punto spensierata mattinata al parco. Infatti, a seguito di una caduta, il piccolo ha sbattuto con la testa al suolo e questo ha scatenato profonda preoccupazione nei genitori. Mamma e papà si sono subito precipitati al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico di Milano. Gli accertamenti sono giurati per un giorno intero e come conseguenza di ciò, il bambino di Rosa Perrotta e di Pietro Tartaglione ha rimediato un brutto segno sulla fronte.

Rosa Perrotta, il figlio sta bene e con Pietro Tartaglione la crisi è superata

Lei ne ha parlato nel corso di una storia su Instagram, ammettendo in maniera per nulla velata di avere provato una apprensione come mai prima. Per fortuna il piccino sta bene e si è ripreso. Anche se porterà su di sé i segni fisici di quanto accaduto ancora per un pò. Alla fine Rosa e Pietro hanno ammesso anche che le cose sono andate pure bene, tutto sommato.

Quando capita un incidente e le conseguenze sono solamente un bernoccolo e tanto spavento, quasi quasi ben venga. Tutto ciò è probabilmente servito anche a cementificare ancora di più il rapporto tra i due giovani, reduci da una recente crisi di coppia. Anche da questo punto di vista il peggio sembra essere passato.