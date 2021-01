Elisabetta Canalis mostra il “lato b”: “Se state morendo dalla voglia…”

Elisabetta Canalis ha postato sui social un video dalla palestra: nel corso dell’allenamento esplode la “bomba” di bellezza e sensualità.

Elisabetta Canalis fa ancora una volta impazzire il popolo di Instagram con un video tutti da gustare. La showgirl sarda, particolarmente attiva sui social in questo primissimo scorcio di 2021, registra una sessione di allenamento concentrata su glutei e addominali con indosso un outfit aderente da mille e una notte. Tanto basta per scatenare le fantasie dei suoi ammiratori…

L’allenamento hot di Elisabetta Canalis

“Training #glutes #abs Se state morendo dalla voglia di fare un po’ di glutei ed addominali date uno sguardo qua 😎”: così scrive Elisabetta Canalis nel suo ultimo post su Instagram, con tanto di hashtag “@naturalpilatestv e @naturalpilates. Gli esercizi a cui si sottopone la 42enne – sì, avete letto bene: è nata a Sassari il 12 settembre 1978… – sono impegnativi e faticosi, ma a giudicare dalle sue forme ne vale la pena. Alzi la mano chi non vorrebbe avere un corpo così energico e tonico.

Tra un esercizio e l’altro, poi, Elisabetta Canalis si avvicina anche all’obiettivo, con fare un po’ malizioso, e si abbassa lentamente, piazzando il suo magnifico décolleté in primissimo piano. Il suo viso è come al solito ammiccante e, come detto, la mise completamente aderenti mette in risalto il suo fisico da urlo. Non a caso il filmato ha collezionato 30mila visualizzazioni nel giro di un quarto d’ora, e il contatore di like, condivisioni e commenti continua a girare all’insù. Cliccare per credere.

