Lacrime a Storie Italiane, Eleonora Daniele si commuove in diretta

Eleonora Daniele non è riuscita a trattenere le lacrime durante la puntata odierna di “Storie Italiane”, ecco cosa le ha raccontato Alessandra Tripoli.

Grande emozione oggi a “Storie Italiane”, il programma di Eleonora Daniele in onda su Rai 1. In collegamento con la presentatrice, dall’altra parte del mondo, c’è stata Alessandra Tripoli. “Ti ringrazio per esserti collegata con noi oggi. Sei ad Hong Kong, una situazione per te molto complicata”, ha detto Eleonora.

Storie Italiane, Eleonora Daniele si commuove in diretta

Alessandra Tripoli, infatti, è in dolce attesa e manca ormai molto poco alla nascita del bambino: “Mancano dieci giorni, da una paio di giorni si è abbassata la pancia” ha raccontato Alessandra. Eleonora Daniele si è commossa ascoltando i racconti della collega: “Anche io ho partorito prima, quando Carlotta è arrivata”, ha raccontato la giornalista veneta. Non molto tempo fa lei ed Alessandra avevano parlato delle difficoltà di questa gravidanza, e della tanta voglia di tornare presto in scena. Alessandra ha raggiunto l’apice della fama in Italia partecipando a “Ballando con le Stelle” nel 2018, in compagnia di Cesare Bocci.

La ballerina oggi sta per dare alla luce un maschietto, frutto dell’amore per Luca Urso. La coppia di genitori ha già deciso il nome del piccolo, che si chiamerà Liam. “È il primo nome che abbiamo scelto, mi sa che rimarrà quello”, aveva confessato già qualche tempo fa Alessandra. E infatti, oggi, Luca e Alessandra sono pronti ad accogliere tra le braccia il piccolo Liam.