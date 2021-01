Quando uscirà il nuovo Dpcm: tutte le ultime anticipazioni

Tutto pronto per il nuovo Dpcm, che andrà in vigore il 16 gennaio 2021: ecco quando si conosceranno le nuove misure restrittive

Ancora poche ore e si conosceranno le nuove misure restrittive anti-Covid con il nuovo Dpcm, che andrà in vigore il 16 gennaio. Lo stato d’emergenza sarà prolungato fino al 30 aprile, come si apprende da fonti di governo dopo il Consiglio dei ministri. Il premier Giuseppe Conte relazionerà gli altri proprio questa sera, mercoledì 13 gennaio: inoltre, i mondiali di sci a Cortina saranno a porte chiuse e non ci sarà la riapertura degli impianti sciistici.

Quando uscirà il nuovo Dpcm, i divieti

Tanti divieti verranno confermati anche in questo nuovo Dpcm, come quello dei spostamenti tra le regioni, questa volta anche tra quelle gialle. Poi ci sarà il coprifuoco sempre dalle 22 alle 5: ristoranti e bar, soltanto nelle zone gialle, continueranno a lavorare fino alle 18. Soltanto una volta al giorno massimo due persone potranno andare a trovare parenti e amici. Il nuovo Dpcm, inoltre, dovrebbe prevedere il divieto di vendita d’asporto per i bar dopo le 18 evitando così gli assembramenti. Infine, ci sarà l’abbassamento della soglia dell’Rt: con il valore 1 si andrà in zona arancione, con 1.25 in quella rossa. Al momento sono dodici tra regioni e province autonome con Lombardia e Emilia Romagna, pronte a passare in zona rossa, mentre Calabria e Sicilia sarebbero in quella arancione, mentre la città di Messina è zona rossa.