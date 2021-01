Turismo post Covid: i parchi divertimento si preparano alla ripartenza

Come si stanno preparando i parchi divertimento in vista della riapertura, si spera, in questo 2021? Quali sono le novità in arrivo?

A causa dell’emergenza Coronavirus, il 2020 appena trascorso è stato senza dubbio l’anno peggiore per quanto riguarda gli incassi nel settore turistico. Tra le tante realtà che hanno sofferto molto troviamo sicuramente il comparto dei parchi divertimento. Luoghi come Disney World, ma anche i nostrani Gardaland, Leolandia, Mirabilandia, hanno avuto un breve attimo di respiro in estate, ma poi la chiusura è arrivata nuovamente con forza. Come si sta muovendo allora questa realtà oggi? Come si stanno preparando i parchi divertimento per una eventuale riapertura prevista, si spera, nel più breve tempo possibile?

La speranza della riapertura

Durante l’estate i parchi divertimento del mondo intero hanno potuto riaprire. Le misure di di sicurezza e prevenzione messe in atto sono state tantissime. Distanziamento, igienizzazione, sanificazione… tutto il possibile per rendere sicura e confortevole una vacanza o un viaggio nei parchi. Poi, come abbiamo detto, le misure di sicurezza imposte dai Governi di tutto il mondo hanno fatto sì che queste realtà fossero costrette a chiudere di nuovo. A oggi, ancora restano sigillate, ma si guarda a questo 2021 appena iniziato con moltissima speranza.

Le novità in programma

Come riporta TTG Italia i parchi divertimento del mondo si stanno in qualche modo preparando alla riapertura con idee, giochi e intrattenimenti, ancora più coinvolgenti di prima. Si fa tutto il possibile insomma per ripartire con ancora più grinta di prima!

Tra le news trapelate sappiamo (e ne abbiamo anche già lungamente parlato) che il Super Nintendo World in Giappone si prepara a stupire tutti con il suo parco divertimento a tema Super Mario. Ma non solo. Tra le aperture previste c’è anche il Universal Beijing Resort un parco divertimenti che unirà i grandi classici del cinema mondiale con tante curiosità e attrazioni tipiche della cultura cinese. Attenzione poi anche al mondo Disney che sta preparando il pazzesco Legoland New York Resort che pare trasformerà i visitatori in dei mini personaggi Lego, immergendoli in una realtà ad hoc con costruzioni, case e letti, tutto a tema famosi mattoncini insomma.