Il parco divertimenti di Osaka dedicato all’eroe Super Mario Bros.

Fan di Super Mario Bros tenetevi pronti perché nel parco divertimenti NBC Universal arriverà una nuova sezione, il Super Nintendo World. Siamo a Osaka, in Giappone, e qui a febbraio, precisamente il 4, dovrebbe inaugurare questo nuovo parco divertimenti pazzesco e che manderà in visibilio tutti i fan della Nintendo. Siete pronti a scoprire tutte le novità che ci attendono?

Il nuovo parco divertimenti Super Nintendo World

Come vi abbiamo anticipato grazie a Dove Viaggi sappiamo che il 4 febbraio a Osaka in Giappone aprirà il Super Nintendo World, un parco divertimenti dedicato a Super Mario con tutte le ambientazioni storiche del videogames e anche tutti i giochi a tema! Questa volta salire su per i tubi verdi, combattere Bowser e raggiungere l’amata principessa Peach spetterà a voi!

I giochi a tema Super Mario

Tra le tante anticipazioni sui giochi all’interno del parco divertimento, sappiamo che ci saranno le montagne russe di Super Mario Kart. Grazie agli occhialini per la realtà aumentata i viaggiatori nelle carrozze potranno immergersi totalmente nel mondo Nintendo e sentirsi come in sella alla loro macchinina preferita. Ma non finisce qui.

Tra le altre attrazioni sappiamo che ci sarà anche la giostra Mario Kart Koopa’s Challenge nel castello di Bowser. Entrerete in prima persona nel videogioco e sempre grazie alla realtà aumentata gli ospiti del parco giochi potranno correre lungo le piste storiche dei videogames, affrontare sfide, piante carnivore, cercare mele, raccogliere monete e tuffarsi nel regno dei funghi stando ovviamente ben attenti! Il tutto, come dicevamo, mettendosi in competizione con altri visitatori grazie alla tecnologia del Power Up Band, un braccialetto che indosseranno i giocatori e che gli permetterà di essere tracciati. Un’avventura vera e propria con tanto di classifica finale.

Insomma, il parco giochi Nintendo di Super Mario Bros che aprirà il 4 febbraio 2021 si preannuncia come una vera e propria bomba di divertimento. Tanto da far venire voglia di prenotare subito un viaggio in Giappone, non appena la pandemia ci darà tregua e potremo tornare a viaggiare e a divertirci come abbiamo sempre fatto in passato.