Morta per negligenza dei genitori, a 12 anni viveva in condizioni disumane

By

Morta per negligenza. E’ stata questa la causa che ha strappato alla vita una bambina di soli 12 anni. Scopriamo la triste vicenda.

Kaitlyin Yozviak viveva a Macon in Georgia con i suoi genitori. La ragazzina è deceduta ad agosto a causa delle condizioni di vita precarie in cui viveva.

Mary Katherine Horton e John Joseph Yozviak sono stati accusati di omicidio di secondo grado. I dettagli della morte mostrano come la piccola vivesse in uno stato di totale abbandono.

Morta per negligenza: ha avuto un infarto a soli 12 anni

Secondo l’investigatore del “Georgia Bureau of Investigation” (GBI), Ryan Hilton, il referto medico mostra chiaramente che la bambina sarebbe morta a causa di un arresto cardiaco. Le sue condizioni di salute sono poi state ulteriormente aggravate da un’infestazione da pidocchi che la affliggeva da anni.

Leggi anche -> Maiorana, “i corpi di padre e figlio uccisi nel 2007 emersi da una diga”

Al momento della morte, la 12enne aveva il caso peggiore riscontrato negli ultimi tre anni. I morsi dei pidocchi hanno presumibilmente abbassato i livelli di ferro nel sangue causando uno stato di anemia che poi ha condotto all’arresto cardiaco.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La bambina non lavava da settimane ed era obbligata a vivere in una camera sporca, con un materasso infestato da topi e altri animali nei mobili. L’autopsia ha mostrato che le condizioni di salute erano talmente gravi che viveva in costane agonia.

Leggi anche -> Uccide i figli della compagna per una assurdità: avevano 2 e 9 anni

I genitori non erano nuovi a questi abusi e gli erano già stati tolti altri due figli. Nel frattempo, anche i vicini hanno testimoniato di non aver visto la piccola per almeno due mesi prima che la notizia della sua morte fosse resa pubblica.